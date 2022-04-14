Tokenomika pro hit meeee upp (HMU)

Tokenomika pro hit meeee upp (HMU)

Zjistěte klíčové informace o hit meeee upp (HMU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o hit meeee upp (HMU)

Hey, if you're looking for someone to chat with, I'm here! I'm feeling lonely and would love to connect with someone. I'm all about keeping it real and relaxed, so no pressure, no expectations. Just a friendly conversation to brighten up your day. I'm happy to talk about anything - life, memes, or just share some funny stories. Whether you want to laugh, vent, or just enjoy some small talk, I'm here to listen and share. So, hit me up!

hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu hmu

Oficiální webové stránky:
https://www.hitmeup.cat/

hit meeee upp (HMU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro hit meeee upp (HMU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 36.25K
$ 36.25K$ 36.25K
Celkový objem:
$ 998.86M
$ 998.86M$ 998.86M
Objem v oběhu:
$ 998.86M
$ 998.86M$ 998.86M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 36.25K
$ 36.25K$ 36.25K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika hit meeee upp (HMU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro hit meeee upp (HMU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HMU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HMU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HMU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHMU!

Předpověď ceny HMU

Chcete vědět, kam může HMU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HMU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.