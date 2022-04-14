Tokenomika pro History of Pepe (HOPE)
Informace o History of Pepe (HOPE)
Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community.
History of Pepe (HOPE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro History of Pepe (HOPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika History of Pepe (HOPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro History of Pepe (HOPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HOPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HOPE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HOPE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHOPE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.