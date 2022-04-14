Tokenomika pro HireVibes (VIBES)
Informace o HireVibes (VIBES)
HireVibes is a Web3 jobs platform and talent infrastructure provider for communities. Using a tokenized referral engine now living on the Stacks blockchain, a Bitcoin side-chain, our users (including HireVibes DAO and transparent charities) have earned $100K+ in crypto rewards from hires generated on the platform to date. With that, HireVibes light clients are used to power job boards and talent databases for communities by aggregating and matching talent with tasks in real-time, optimising their entire ecosystem’s productivity - check out the Stacks job board to see our software in action (https://www.stacks.co/jobs). An on-chain gig economy, NFTCV’s, HireVibes DAO activation and Lightning Network integration are all key milestones on HireVibes near term roadmap.
HireVibes (VIBES): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HireVibes (VIBES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika HireVibes (VIBES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro HireVibes (VIBES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů VIBES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu VIBES, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro VIBES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVIBES!
