Tokenomika pro Hippo Wallet (HPO)
Informace o Hippo Wallet (HPO)
What is Hippo Wallet Token (HPO)? Hippo Wallet Token (HPO) is the utility token that will fuel the products and services that are accessible in the Hippo Wallet app. Ten billion Hippo Wallet Token (HPO) will be minted on Ethereum (1/4), Moonbeam (1/4), Polygon (1/4), and Binance Smart Chain (1/4). Notably, there is also a cashback deflationary system whereby Blockchain Commodities will repurchase HPO tokens equivalent to 25% of its annual profit. Multi-blockchain Fungibility Like the Hippo Wallet app, Hippo Wallet Token (HPO) also contains multi-blockchain fungibility. This means that the Hippo Wallet Token (HPO) will be available on Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, and Moonbeam parachains. Hippo Wallet Token (HPO) will natively cross chain as the team develops a Smart Contract that will handle the burning-minting mechanism when tokens move from one blockchain network to another. What is Hippo Wallet? Hippo Wallet is a private and secure, decentralized non-custodial crypto wallet. It allows users to send, receive and store their digital assets through a mobile app (iOS and Android) or a desktop app (Windows, Linux, macOS). It offers unique features like Connect to Custom Node, Multi-signature, Multi-currency, Multi-blockchain, and Buying Crypto Via Fiat—to name a few. Since it is non-custodial, all passwords and keys are generated on users' devices, so only they have access to their accounts and data. Who created Hippo Wallet Token (HPO)? The team behind Hippo Wallet Token (HPO) is Blockchain Commodities. Blockchain Commodities is a custom blockchain software development company based in Dubai. It specializes in blockchain project consultation, helping businesses to create decentralized ecosystems and blockchain-based projects. Blockchain Commodities creates their products based on their values of transparency, privacy, and security. Its mission is to provide tools to make the crypto space safer and more secure for crypto users and its vision is
Hippo Wallet (HPO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hippo Wallet (HPO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Hippo Wallet (HPO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Hippo Wallet (HPO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HPO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HPO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HPO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHPO!
Předpověď ceny HPO
Chcete vědět, kam může HPO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HPO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
