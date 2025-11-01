BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena hikikomori je 0.00010054 USD. Sledujte aktualizace cen HIKI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HIKI.

Aktuální cena 1 HIKI na USD

-13.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny hikikomori (HIKI)
Informace o ceně hikikomori (HIKI) (USD)

Cena hikikomori (HIKI) v reálném čase je $0.00010054. Za posledních 24 hodin se HIKI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00009819 do maxima $ 0.00011778, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HIKI v historii je $ 0.0008482, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007489.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HIKI se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o -12.05% a za posledních 7 dní o -25.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu hikikomori (HIKI)

Aktuální tržní kapitalizace hikikomori je $ 100.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HIKI je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 100.00K.

Historie cen v USD pro hikikomori (HIKI)

Během dnešního dne byla změna ceny hikikomori na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny hikikomori na USD  $ -0.0000725383.
Za posledních 60 dní byla změna ceny hikikomori na USD  $ -0.0000781283.
Za posledních 90 dní byla změna ceny hikikomori na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-12.05%
30 dní$ -0.0000725383-72.14%
60 dní$ -0.0000781283-77.70%
90 dní$ 0--

Co je hikikomori (HIKI)

This project is about the tokenization of “Hikikomori”. It is a cultural phenomenon where one excludes themselves from society completely. Mainly, they stay home all day, every day. They can also have jobs, but have no interest in participating in the outside world. "pulling inward, being confined") are reclusive adolescents or adults who withdraw from social life, often seeking extreme degrees of isolation and confinement. The term refers to both the sociological phenomenon in general and the individuals belonging to this societal group.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj hikikomori (HIKI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny hikikomori (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít hikikomori (HIKI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva hikikomori (HIKI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro hikikomori.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny hikikomori!

HIKI na místní měny

Tokenomika pro hikikomori (HIKI)

Pochopení tokenomiky hikikomori (HIKI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HIKI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně hikikomori (HIKI)

Jakou hodnotu má dnes hikikomori (HIKI)?
Aktuální cena HIKI v USD je 0.00010054 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HIKI v USD?
Aktuální cena HIKI v USD je $ 0.00010054. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace hikikomori?
Tržní kapitalizace HIKI je $ 100.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HIKI v oběhu?
Objem HIKI v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HIKI?
HIKI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0008482 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HIKI?
HIKI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007489 USD.
Jaký je objem obchodování HIKI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HIKI je -- USD.
Dosáhne HIKI letos vyšší ceny?
HIKI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHIKI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se hikikomori (HIKI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

