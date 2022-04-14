Tokenomika pro Hermy The Stallion (HERMY)

Zjistěte klíčové informace o Hermy The Stallion (HERMY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hermy The Stallion (HERMY)

Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods.

https://hermyonsol.xyz/

Hermy The Stallion (HERMY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hermy The Stallion (HERMY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.42K
Celkový objem:
$ 959.21M
Objem v oběhu:
$ 959.21M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.42K
Historické maximum:
$ 0.02758415
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Hermy The Stallion (HERMY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hermy The Stallion (HERMY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HERMY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HERMY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HERMY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHERMY!

Prohlášení

