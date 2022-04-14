Tokenomika pro Hermetica USDh (USDH)
Informace o Hermetica USDh (USDH)
USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s.
USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system.
The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh.
Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.
Hermetica USDh (USDH): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hermetica USDh (USDH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Hermetica USDh (USDH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Hermetica USDh (USDH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů USDH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu USDH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro USDH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSDH!
Předpověď ceny USDH
Chcete vědět, kam může USDH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen USDH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.