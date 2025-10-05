Dnešní aktuální cena Hermes AI Investment Fund je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HERMES v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HERMES.Dnešní aktuální cena Hermes AI Investment Fund je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HERMES v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HERMES.

Logo Hermes AI Investment Fund

Hermes AI Investment Fund Cena (HERMES)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HERMES na USD

--
----
-3.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:41:05 (UTC+8)

Informace o ceně Hermes AI Investment Fund (HERMES) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-3.38%

+10.88%

+10.88%

Cena Hermes AI Investment Fund (HERMES) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HERMES obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HERMES v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HERMES se za poslední hodinu změnila o -0.25%, za 24 hodin o -3.38% a za posledních 7 dní o +10.88%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hermes AI Investment Fund (HERMES)

$ 73.42K
$ 73.42K$ 73.42K

--
----

$ 81.93K
$ 81.93K$ 81.93K

896.14B
896.14B 896.14B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Hermes AI Investment Fund je $ 73.42K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HERMES je 896.14B, přičemž celková zásoba je 1000000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 81.93K.

Historie cen v USD pro Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Během dnešního dne byla změna ceny Hermes AI Investment Fund na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hermes AI Investment Fund na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hermes AI Investment Fund na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hermes AI Investment Fund na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.38%
30 dní$ 0-12.55%
60 dní$ 0-26.12%
90 dní$ 0--

Co je Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Zdroj Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Hermes AI Investment Fund (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hermes AI Investment Fund (HERMES) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hermes AI Investment Fund (HERMES) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hermes AI Investment Fund.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hermes AI Investment Fund!

HERMES na místní měny

Tokenomika pro Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Pochopení tokenomiky Hermes AI Investment Fund (HERMES) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HERMES hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Jakou hodnotu má dnes Hermes AI Investment Fund (HERMES)?
Aktuální cena HERMES v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HERMES v USD?
Aktuální cena HERMES v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hermes AI Investment Fund?
Tržní kapitalizace HERMES je $ 73.42K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HERMES v oběhu?
Objem HERMES v oběhu je 896.14B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HERMES?
HERMES dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HERMES?
HERMES dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování HERMES?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HERMES je -- USD.
Dosáhne HERMES letos vyšší ceny?
HERMES může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHERMES, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:41:05 (UTC+8)

