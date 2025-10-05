Hermes AI Investment Fund Cena (HERMES)
-0.25%
-3.38%
+10.88%
+10.88%
Cena Hermes AI Investment Fund (HERMES) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HERMES obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HERMES v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HERMES se za poslední hodinu změnila o -0.25%, za 24 hodin o -3.38% a za posledních 7 dní o +10.88%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Hermes AI Investment Fund je $ 73.42K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HERMES je 896.14B, přičemž celková zásoba je 1000000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 81.93K.
Během dnešního dne byla změna ceny Hermes AI Investment Fund na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hermes AI Investment Fund na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hermes AI Investment Fund na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hermes AI Investment Fund na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-3.38%
|30 dní
|$ 0
|-12.55%
|60 dní
|$ 0
|-26.12%
|90 dní
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
