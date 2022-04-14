Tokenomika pro Herbalist (HERB)
Informace o Herbalist (HERB)
We protect Rare Herb Farmers using Blockchain technology and make Rare Herbs accessible to everyone by creating a Farmer to Consumer Marketplace.
Herbalist Token Project is going to solve expensive rare herbs problem by building a blockchain integrated marketplace that will bring the farmers and the buyers together. In our platform, any farmer is going to be able list their products and find buyers around the globe easily and quickly.
This will
• eliminate the intermediaries, • cut the unnecessary costs, • increase the profit of the growers, • decrease the price of the product for the customers and • make the rare herbs more accessible to everyone.
Herbalist Token Project offers a new platform to cut the costs and give farmers an opportunity to sell their products directly to the consumers.
Herbalist (HERB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Herbalist (HERB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Herbalist (HERB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Herbalist (HERB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HERB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HERB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HERB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHERB!
Předpověď ceny HERB
Chcete vědět, kam může HERB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HERB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.