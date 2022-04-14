Tokenomika pro Henlo Kart (KART)
Informace o Henlo Kart (KART)
Henlo Kart players race adorable AI hamsters that learn and improve with each race, enhancing their performance over time. The game offers daily FREE races and the opportunity to win huge jackpots! Hamsters are powered by tiny AI agents that start with no knowledge of the world and learn to race as they go. Each time you compete, your hamster gains experience and improves its racing skills, making each competition more exciting than the last.
When a race begins, each hamster takes off from the starting line with the goal of reaching the finish line. Untrained hamsters will be easily (and randomly) distracted, which means they don't always make the best decisions. Highly trained hamsters will make much better racing decisions, but can still randomly be distracted like the others.
The winner of each race is determined when one of the hamsters crosses the finish line. If no hamster crosses the finish line before the time runs out, the hamster closest to the finish line wins! If there is a tie, the winner is randomly selected between the tied hamsters. This leads to exciting and unexpected wins!
After the competition, you can re-live the excitement by watching a replay of your hamster's performance to see how they stacked up against their competitors.
Henlo Kart (KART): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Henlo Kart (KART), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Henlo Kart (KART): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Henlo Kart (KART) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KART, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KART, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KART rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKART!
Předpověď ceny KART
Chcete vědět, kam může KART zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KART kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.