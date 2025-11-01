BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena HELP ME BEAT CANCER je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CANCER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CANCER.

Více informací o CANCER

Informace o ceně CANCER

Co je to CANCER

Tokenomika pro CANCER

Předpověď cen CANCER

Logo HELP ME BEAT CANCER

HELP ME BEAT CANCER Cena (CANCER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CANCER na USD

--
----
-0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny HELP ME BEAT CANCER (CANCER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:41:11 (UTC+8)

Informace o ceně HELP ME BEAT CANCER (CANCER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00896552
$ 0.00896552$ 0.00896552

$ 0
$ 0$ 0

+1.77%

-0.47%

-13.69%

-13.69%

Cena HELP ME BEAT CANCER (CANCER) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CANCER obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CANCER v historii je $ 0.00896552, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CANCER se za poslední hodinu změnila o +1.77%, za 24 hodin o -0.47% a za posledních 7 dní o -13.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

$ 55.15K
$ 55.15K$ 55.15K

--
----

$ 55.15K
$ 55.15K$ 55.15K

999.62M
999.62M 999.62M

999,624,425.684387
999,624,425.684387 999,624,425.684387

Aktuální tržní kapitalizace HELP ME BEAT CANCER je $ 55.15K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CANCER je 999.62M, přičemž celková zásoba je 999624425.684387. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 55.15K.

Historie cen v USD pro HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Během dnešního dne byla změna ceny HELP ME BEAT CANCER na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HELP ME BEAT CANCER na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HELP ME BEAT CANCER na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HELP ME BEAT CANCER na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.47%
30 dní$ 0-68.74%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄

Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈

Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny HELP ME BEAT CANCER (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít HELP ME BEAT CANCER (CANCER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HELP ME BEAT CANCER (CANCER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HELP ME BEAT CANCER.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HELP ME BEAT CANCER!

CANCER na místní měny

Tokenomika pro HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Pochopení tokenomiky HELP ME BEAT CANCER (CANCER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CANCER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Jakou hodnotu má dnes HELP ME BEAT CANCER (CANCER)?
Aktuální cena CANCER v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CANCER v USD?
Aktuální cena CANCER v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace HELP ME BEAT CANCER?
Tržní kapitalizace CANCER je $ 55.15K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CANCER v oběhu?
Objem CANCER v oběhu je 999.62M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CANCER?
CANCER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00896552 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CANCER?
CANCER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CANCER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CANCER je -- USD.
Dosáhne CANCER letos vyšší ceny?
CANCER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCANCER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:41:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

