Tokenomika pro Heavenland HTO (HTO)

Zjistěte klíčové informace o Heavenland HTO (HTO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Heavenland HTO (HTO)

Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets.

HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success.

Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others.

Oficiální webové stránky:
https://heavenland.io/

Heavenland HTO (HTO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Heavenland HTO (HTO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.22K
$ 28.22K
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 54.65M
$ 54.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 258.18K
$ 258.18K
Historické maximum:
$ 0.400765
$ 0.400765
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00051701
$ 0.00051701

Tokenomika Heavenland HTO (HTO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Heavenland HTO (HTO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HTO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HTO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HTO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHTO!

Předpověď ceny HTO

Chcete vědět, kam může HTO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HTO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.