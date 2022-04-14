Tokenomika pro Healix AI (HXAI)
Informace o Healix AI (HXAI)
Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.
Healix AI (HXAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Healix AI (HXAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Healix AI (HXAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Healix AI (HXAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HXAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HXAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HXAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHXAI!
Předpověď ceny HXAI
Chcete vědět, kam může HXAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HXAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.