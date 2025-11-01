BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC je 111,178 USD. Sledujte aktualizace cen HCBBTC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HCBBTC.Dnešní aktuální cena Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC je 111,178 USD. Sledujte aktualizace cen HCBBTC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HCBBTC.

Více informací o HCBBTC

Informace o ceně HCBBTC

Co je to HCBBTC

Oficiální webové stránky HCBBTC

Tokenomika pro HCBBTC

Předpověď cen HCBBTC

Logo Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Cena (HCBBTC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HCBBTC na USD

$111,178
+5.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:52:24 (UTC+8)

Informace o ceně Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 105,445
Nejnižší za 24 h
$ 111,238
Nejvyšší za 24 h

$ 105,445
$ 111,238
$ 128,529
$ 81,202
--

+5.42%

+0.27%

+0.27%

Cena Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) v reálném čase je $111,178. Za posledních 24 hodin se HCBBTC obchodoval v rozmezí od minima $ 105,445 do maxima $ 111,238, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HCBBTC v historii je $ 128,529, zatímco nejnižší cena v historii je $ 81,202.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HCBBTC se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +5.42% a za posledních 7 dní o +0.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

$ 16.72K
--
$ 16.72K
0.15
0.15035175
Aktuální tržní kapitalizace Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC je $ 16.72K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HCBBTC je 0.15, přičemž celková zásoba je 0.15035175. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.72K.

Historie cen v USD pro Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Během dnešního dne byla změna ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC na USD  $ +5,712.72.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC na USD  $ -4,803.0563670000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC na USD  $ +1,800.4610032000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +5,712.72+5.42%
30 dní$ -4,803.0563670000-4.32%
60 dní$ +1,800.4610032000+1.62%
90 dní$ 0--

Co je Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC!

HCBBTC na místní měny

Tokenomika pro Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Pochopení tokenomiky Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HCBBTC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Jakou hodnotu má dnes Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)?
Aktuální cena HCBBTC v USD je 111,178 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HCBBTC v USD?
Aktuální cena HCBBTC v USD je $ 111,178. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC?
Tržní kapitalizace HCBBTC je $ 16.72K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HCBBTC v oběhu?
Objem HCBBTC v oběhu je 0.15 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HCBBTC?
HCBBTC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 128,529 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HCBBTC?
HCBBTC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 81,202 USD.
Jaký je objem obchodování HCBBTC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HCBBTC je -- USD.
Dosáhne HCBBTC letos vyšší ceny?
HCBBTC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHCBBTC, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

