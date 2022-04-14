Tokenomika pro Haven (XHV)
Informace o Haven (XHV)
Haven is an untraceable cryptocurrency with a mix of standard market pricing and stable fiat value storage without an unsustainable peg or asset backing. It achieves this with a built in on-chain smart contract that controls the minting and burning of coins in a network of cryptographically unknown supply to facilitate value for users that choose to send their coins to offshore storage contracts while allowing everyone else to be exposed to the natural price movements of the currency.
Offshore Storage
Offshore Storage is Haven's built in smart contract/protocol that powers the stable value storage. In short, sending Haven to offshore storage (burning) records a reference on the blockchain to the current fiat value which can be restored later back into Haven by minting new coins to the tune of the current fiat value.
The key use cases for offshore contracts are:
Point of sales/payment gateway systems where goods can be bought with Haven and stores can immediately lock the fiat value in to protect from price fluctuations. This has the added benefit of keeping the stores business and income completely hidden on the blockchain as neither their wallet address or amounts are revealed.
Storing large amount of money outside of the traditional banking system. Privacy focused cryptos are perfect for this but without a reliable way to maintain value through fluctuations the process of holding could be costly. Sending Haven offshore quite literally, makes money disappear until you want it back at which point the value remains intact.
Untraceable | Hidden | Decentralized
Haven uses ring signatures, ring confidential transactions and stealth addresses meaning payments cannot be tracked or linked back to any user. Wallet addresses and transaction amounts are completely obfuscated on the Haven blockchain making all activity invisible. The Haven Protocol is decentralized and open source meaning no central control over the network. Nothing is censored.
Haven (XHV): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Haven (XHV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Haven (XHV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Haven (XHV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XHV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XHV, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny XHV
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.