HashTensor Cena (SN16)
-1.26%
+4.87%
+25.61%
+25.61%
Cena HashTensor (SN16) v reálném čase je $0.87739. Za posledních 24 hodin se SN16 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.832133 do maxima $ 0.891633, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SN16 v historii je $ 4.08, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.687579.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SN16 se za poslední hodinu změnila o -1.26%, za 24 hodin o +4.87% a za posledních 7 dní o +25.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace HashTensor je $ 2.42M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SN16 je 2.75M, přičemž celková zásoba je 2753779.693506772. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.42M.
Během dnešního dne byla změna ceny HashTensor na USD $ +0.04075139.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HashTensor na USD $ +0.1768483077.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HashTensor na USD $ -0.0654054762.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HashTensor na USD $ -0.4110925255495294.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.04075139
|+4.87%
|30 dní
|$ +0.1768483077
|+20.16%
|60 dní
|$ -0.0654054762
|-7.45%
|90 dní
|$ -0.4110925255495294
|-31.90%
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít HashTensor (SN16) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HashTensor (SN16) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HashTensor.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HashTensor!
Pochopení tokenomiky HashTensor (SN16) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SN16 hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-04 13:39:16
|Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
|10-04 11:26:38
|Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
|10-03 10:20:00
|Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
|10-03 05:17:00
|Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
|10-01 14:11:00
|Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
|09-30 18:14:00
|Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.