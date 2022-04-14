Tokenomika pro HAMSTERBATYA (BATYA)
The #BATYA token was originally just a meme inside the community of its author. The token was born thanks to our participation in the creation of memes in the PocketFi Telegram application. We created it there and collected the right amount of liquidity and appeared on DEX.
We are currently completing the development of a utility application on the Telegram Mini Apps platform, which will provide full support for the token, including purchase, sale, burning and staking. Users will be able to receive invites + bonuses for owning a token, which will provide unique advantages.
Tokenomika HAMSTERBATYA (BATYA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro HAMSTERBATYA (BATYA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BATYA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BATYA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BATYA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBATYA!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.