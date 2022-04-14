Tokenomika pro Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Zjistěte klíčové informace o Hamster Wheel Breaker (BREAKER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Gateway to a world where animated content and NFTs converge.
Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity.
We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it,
empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age.
Here, innovation and imagination are boundless,
where every piece tells a story, and every token holds a dream.
This is more than a movement—it’s a revolution.
A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity.
Together, we build a future where every voice has the power to be heard.

Oficiální webové stránky:
https://hamsterwheelbreaker.com

Hamster Wheel Breaker (BREAKER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hamster Wheel Breaker (BREAKER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 67.34K
$ 67.34K
Celkový objem:
$ 999.41M
$ 999.41M
Objem v oběhu:
$ 999.41M
$ 999.41M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 67.34K
$ 67.34K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Hamster Wheel Breaker (BREAKER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hamster Wheel Breaker (BREAKER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BREAKER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BREAKER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BREAKER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBREAKER!

Předpověď ceny BREAKER

Chcete vědět, kam může BREAKER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BREAKER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.