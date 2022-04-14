Tokenomika pro Hammer Of Justice (HAMMER)

Tokenomika pro Hammer Of Justice (HAMMER)

Zjistěte klíčové informace o Hammer Of Justice (HAMMER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Hammer Of Justice (HAMMER)

Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community.

Oficiální webové stránky:
https://hammerofjustice.xyz

Hammer Of Justice (HAMMER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hammer Of Justice (HAMMER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 27.85K
$ 27.85K$ 27.85K
Celkový objem:
$ 998.35M
$ 998.35M$ 998.35M
Objem v oběhu:
$ 998.35M
$ 998.35M$ 998.35M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 27.85K
$ 27.85K$ 27.85K
Historické maximum:
$ 0.00067804
$ 0.00067804$ 0.00067804
Historické minimum:
$ 0.00001207
$ 0.00001207$ 0.00001207
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Hammer Of Justice (HAMMER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hammer Of Justice (HAMMER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HAMMER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HAMMER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HAMMER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHAMMER!

Předpověď ceny HAMMER

Chcete vědět, kam může HAMMER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HAMMER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.