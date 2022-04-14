Tokenomika pro Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Tokenomika pro Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Zjistěte klíčové informace o Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity

This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns.

✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships.

✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception.

✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns.

✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential.

✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.

Oficiální webové stránky:
https://securitize.io/primary-market/hl-scope

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.64M
$ 9.64M$ 9.64M
Celkový objem:
$ 8.06K
$ 8.06K$ 8.06K
Objem v oběhu:
$ 8.06K
$ 8.06K$ 8.06K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.64M
$ 9.64M$ 9.64M
Historické maximum:
$ 1,197.88
$ 1,197.88$ 1,197.88
Historické minimum:
$ 1,152.33
$ 1,152.33$ 1,152.33
Aktuální cena:
$ 1,196.3
$ 1,196.3$ 1,196.3

Tokenomika Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HLSCOPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HLSCOPE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HLSCOPE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHLSCOPE!

Předpověď ceny HLSCOPE

Chcete vědět, kam může HLSCOPE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HLSCOPE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.