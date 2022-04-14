Tokenomika pro Halo Coin (HALO)

Zjistěte klíčové informace o Halo Coin (HALO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Halo Coin (HALO)

HALO Ecosystem Consist of Metaverse Game ,Exchange And decentralized launchpad that allows users to launch their token and create their initial token sale with staking benefits to their holders and they don't require any Coding Knowledge For this. Our Unique and safest token SWAP DEX is under development and it will create a benchmark in the Dex segment. A Crypto Wallet and Own Blockchain network with zero transaction fees is under development Pipeline. So Be the Part of this Revolution as everything Revolves Around Our Native Token "HALO COIN"

Oficiální webové stránky:
https://www.halocoins.com

Halo Coin (HALO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Halo Coin (HALO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 80.18K
Celkový objem:
$ 6.18B
Objem v oběhu:
$ 5.57B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 89.00K
Historické maximum:
$ 4.92
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Halo Coin (HALO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Halo Coin (HALO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HALO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HALO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HALO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHALO!

Předpověď ceny HALO

Chcete vědět, kam může HALO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HALO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.