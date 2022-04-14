Tokenomika pro Hall of Legends (HOL)

Tokenomika pro Hall of Legends (HOL)

Zjistěte klíčové informace o Hall of Legends (HOL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hall of Legends (HOL)

Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities

Oficiální webové stránky:
https://www.halloflegends.io

Hall of Legends (HOL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hall of Legends (HOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.04K
$ 1.04K$ 1.04K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 314.75M
$ 314.75M$ 314.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.32K
$ 3.32K$ 3.32K
Historické maximum:
$ 0.148657
$ 0.148657$ 0.148657
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Hall of Legends (HOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hall of Legends (HOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HOL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HOL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHOL!

Předpověď ceny HOL

Chcete vědět, kam může HOL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HOL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.