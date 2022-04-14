Tokenomika pro Half Shiba Inu (SHIB0.5)
Informace o Half Shiba Inu (SHIB0.5)
HALF SHIBA INU (SHIB0.5) is an ERC-20 meme token that is one of the first tokens to be paired with $SHIB LP. To utilize $SHIB token and prevent bots and snipers. SHIB0.5 is inspired by the meme token $SHIB and the potential launch of Shibarium. Half Shib Inu has successfully launched its NFT collection, called "HALF SHIBOSHIS", which featured 1000 NFTS. The NFTs can be purchased on secondary marketplaces (https://opensea.io/collection/half-shiboshis)
Half Shiba Inu (SHIB0.5): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Half Shiba Inu (SHIB0.5), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Half Shiba Inu (SHIB0.5): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Half Shiba Inu (SHIB0.5) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SHIB0.5, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SHIB0.5, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SHIB0.5 rozumíte
Předpověď ceny SHIB0.5
Naše stránka s předpověďmi cen SHIB0.5 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.