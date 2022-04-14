Tokenomika pro HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA)
Informace o HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA)
The HairyPotheadTremp69Inu is a community owned token that has merged the autistic and regarded community of degen traders from Solana to become the ultimate Meme of Memes. As $BITCOIN on ETH we aim to follow the steps as $SOLANA on Solana. Through community strength, memes, social presence and contributing for a free DEFI world, $SOLANA on Solana will definitely stand out as a world wide recognized token for every degen out there.
HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SOLANA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLANA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SOLANA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOLANA!
Předpověď ceny SOLANA
Chcete vědět, kam může SOLANA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOLANA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
