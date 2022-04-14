Tokenomika pro HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA)

Informace o HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA)

The HairyPotheadTremp69Inu is a community owned token that has merged the autistic and regarded community of degen traders from Solana to become the ultimate Meme of Memes. As $BITCOIN on ETH we aim to follow the steps as $SOLANA on Solana. Through community strength, memes, social presence and contributing for a free DEFI world, $SOLANA on Solana will definitely stand out as a world wide recognized token for every degen out there.

Oficiální webové stránky:
https://hpts69inu.com/

HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.15K
$ 13.15K$ 13.15K
Historické maximum:
$ 0.00188457
$ 0.00188457$ 0.00188457
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00001315
$ 0.00001315$ 0.00001315

Tokenomika HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOLANA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLANA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOLANA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOLANA!

Předpověď ceny SOLANA

Chcete vědět, kam může SOLANA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOLANA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.