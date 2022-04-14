Tokenomika pro HairDAO (HAIR)

Tokenomika pro HairDAO (HAIR)

Zjistěte klíčové informace o HairDAO (HAIR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o HairDAO (HAIR)

What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market.

What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP.

History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1

What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss.

What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/

Oficiální webové stránky:
https://www.hairdao.xyz/
Bílá kniha:
https://uploads-ssl.webflow.com/61a12cfcc8291d38310ab2a4/61fb7b4f82f61e246e1d1f10_HairDAO%20White%20Paper.pdf

HairDAO (HAIR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HairDAO (HAIR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 50.05M
$ 50.05M$ 50.05M
Celkový objem:
$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M
Objem v oběhu:
$ 692.16K
$ 692.16K$ 692.16K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 110.88M
$ 110.88M$ 110.88M
Historické maximum:
$ 150.38
$ 150.38$ 150.38
Historické minimum:
$ 2.35
$ 2.35$ 2.35
Aktuální cena:
$ 71.96
$ 71.96$ 71.96

Tokenomika HairDAO (HAIR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HairDAO (HAIR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HAIR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HAIR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HAIR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHAIR!

Předpověď ceny HAIR

Chcete vědět, kam může HAIR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HAIR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.