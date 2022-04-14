Tokenomika pro HAIR (HAIR)

Tokenomika pro HAIR (HAIR)

Zjistěte klíčové informace o HAIR (HAIR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o HAIR (HAIR)

$HAIR is more than a meme coin—it’s a movement for hair supremacy and growth on the Aptos blockchain. Inspired by the legendary contrast between Brian Armstrong’s baldness and Mo Shaikh’s glorious hair, $HAIR rallies the community around the power of a full head of hair. Beyond the laughs, $HAIR is a cultural phenomenon that calls to embrace CEO grindset energy, hustle culture, and personal growth—all while fueling Aptos with viral energy.

Oficiální webové stránky:
https://hairclub.io

HAIR (HAIR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HAIR (HAIR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.07B
$ 1.07B$ 1.07B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.52K
$ 12.52K$ 12.52K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika HAIR (HAIR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HAIR (HAIR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HAIR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HAIR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HAIR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHAIR!

Předpověď ceny HAIR

Chcete vědět, kam může HAIR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HAIR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.