BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Haedal Staked WAL je 0.226082 USD. Sledujte aktualizace cen HAWAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HAWAL.Dnešní aktuální cena Haedal Staked WAL je 0.226082 USD. Sledujte aktualizace cen HAWAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HAWAL.

Více informací o HAWAL

Informace o ceně HAWAL

Co je to HAWAL

Oficiální webové stránky HAWAL

Tokenomika pro HAWAL

Předpověď cen HAWAL

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Haedal Staked WAL

Haedal Staked WAL Cena (HAWAL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HAWAL na USD

$0.226082
$0.226082$0.226082
+1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Haedal Staked WAL (HAWAL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:40:32 (UTC+8)

Informace o ceně Haedal Staked WAL (HAWAL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.215227
$ 0.215227$ 0.215227
Nejnižší za 24 h
$ 0.230113
$ 0.230113$ 0.230113
Nejvyšší za 24 h

$ 0.215227
$ 0.215227$ 0.215227

$ 0.230113
$ 0.230113$ 0.230113

$ 0.455937
$ 0.455937$ 0.455937

$ 0.129313
$ 0.129313$ 0.129313

+0.39%

+1.48%

-9.85%

-9.85%

Cena Haedal Staked WAL (HAWAL) v reálném čase je $0.226082. Za posledních 24 hodin se HAWAL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.215227 do maxima $ 0.230113, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HAWAL v historii je $ 0.455937, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.129313.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HAWAL se za poslední hodinu změnila o +0.39%, za 24 hodin o +1.48% a za posledních 7 dní o -9.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Haedal Staked WAL (HAWAL)

$ 36.17K
$ 36.17K$ 36.17K

--
----

$ 36.17K
$ 36.17K$ 36.17K

160.00K
160.00K 160.00K

160,000.0
160,000.0 160,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Haedal Staked WAL je $ 36.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HAWAL je 160.00K, přičemž celková zásoba je 160000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 36.17K.

Historie cen v USD pro Haedal Staked WAL (HAWAL)

Během dnešního dne byla změna ceny Haedal Staked WAL na USD  $ +0.00328728.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Haedal Staked WAL na USD  $ -0.1008159097.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Haedal Staked WAL na USD  $ -0.1019962838.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Haedal Staked WAL na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00328728+1.48%
30 dní$ -0.1008159097-44.59%
60 dní$ -0.1019962838-45.11%
90 dní$ 0--

Co je Haedal Staked WAL (HAWAL)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Haedal Staked WAL (HAWAL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Haedal Staked WAL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Haedal Staked WAL (HAWAL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Haedal Staked WAL (HAWAL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Haedal Staked WAL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Haedal Staked WAL!

HAWAL na místní měny

Tokenomika pro Haedal Staked WAL (HAWAL)

Pochopení tokenomiky Haedal Staked WAL (HAWAL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HAWAL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Haedal Staked WAL (HAWAL)

Jakou hodnotu má dnes Haedal Staked WAL (HAWAL)?
Aktuální cena HAWAL v USD je 0.226082 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HAWAL v USD?
Aktuální cena HAWAL v USD je $ 0.226082. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Haedal Staked WAL?
Tržní kapitalizace HAWAL je $ 36.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HAWAL v oběhu?
Objem HAWAL v oběhu je 160.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HAWAL?
HAWAL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.455937 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HAWAL?
HAWAL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.129313 USD.
Jaký je objem obchodování HAWAL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HAWAL je -- USD.
Dosáhne HAWAL letos vyšší ceny?
HAWAL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHAWAL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:40:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Haedal Staked WAL (HAWAL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.67
$110,026.67$110,026.67

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.43
$3,876.43$3,876.43

+0.40%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02407
$0.02407$0.02407

-25.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.96
$185.96$185.96

-1.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.43
$3,876.43$3,876.43

+0.40%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.67
$110,026.67$110,026.67

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.96
$185.96$185.96

-1.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5103
$2.5103$2.5103

-0.54%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.76
$1,087.76$1,087.76

+0.31%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09310
$0.09310$0.09310

+86.20%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01840
$0.01840$0.01840

-8.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009480
$0.00009480$0.00009480

+350.99%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00394
$0.00394$0.00394

+228.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054540
$0.0054540$0.0054540

+177.98%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000799
$0.0000799$0.0000799

+59.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%