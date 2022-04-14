Tokenomika pro HACK ($HACK)
Informace o HACK ($HACK)
Hakoiri an SPL-404 project built on Solana, stands at the forefront of the NFT revolution. In collaboration with industry giants like Magic Eden, Mutant Labs, and renowned brands like Smiley, Hakoiri promises an immersive experience like no other. Our goal is to become one of the most recognized cryptocurrencies worldwide. Therefore, our next step is to demonstrate to everyone the great potential of a community-driven cryptocurrency, developing protocols and adding value around the $HACK token.
HACK ($HACK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HACK ($HACK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika HACK ($HACK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro HACK ($HACK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $HACK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $HACK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $HACK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$HACK!
Předpověď ceny $HACK
Chcete vědět, kam může $HACK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $HACK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.