Hachiko INU is a decentralized exchange based token. Hachiko Exchange.com is the home for the Hachiko INU token and allows high-yield staking with 35% APY being offered until 12-31-2023.
Hachiko INU is a Token based on the famous story of Hachiko the loyal Akita, memorialized by the 2009 Movie Hachi: “A Dog’s Tale” Starring Richard Gere & Joan Allen.
As such, the token rewards loyalty which is why 5% of all transactions go to their holders. Such a high percentage rate is rare, but we want to support the holders of these tokens. Hachiko INU is very safe with more than 80% of total supply having been sent to the Dead/Burn wallet.
In addition, the contract has been renounced to add to investor safety. We’ve also been audited by TechRate and the Token Sniffer website which gives us a very high score to the the tokenomics.
Hachiko INU is currently in stage 5 of 6 of it’s roadmap. It further plans to create a mobile app for the Hachiko Exchange that will make crypto trading easily accessible from all devices including mobile phones.
HachikoExchange.com is focused on the starting of tokens with its launchpad, introducing brand new tokens to the public and also offering extra services such as airdrops and staking.
Hachiko INU is one of the 3 Pillars of the Hachiko INU Ecosystem. The Pillars are more specifically the Hachiko Exchange and it’s Exchange based token Hachiko INU, Pension Plan an Ethereum based rewards Token and the USA Token and it’s NFT’s.
HachikoInu (INU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HachikoInu (INU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika HachikoInu (INU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro HachikoInu (INU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů INU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu INU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro INU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINU!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.