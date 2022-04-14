Tokenomika pro H4SHFund (H4SH)

Zjistěte klíčové informace o H4SHFund (H4SH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o H4SHFund (H4SH)

Avalanche's Memecoin Printer.

Welcome to H4SHFund- Avalanche's Memecoin printer. Your one-stop shop to tokenize, launch, fund, and trade anything.

H4SHFund gives big-brains and degens alike access to a powerful memecoin printer and treasury management toolkit. It's the best platform to conduct fair token launches on-chain, no matter what your project is.

H4SHFund supports the fair launch and management of memecoins, governance tokens, AI tokens, and even tokenized funds.

Oficiální webové stránky:
https://www.h4shfund.com/
Bílá kniha:
https://whitepaper.h4shfund.com/

H4SHFund (H4SH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro H4SHFund (H4SH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 83.64K
$ 83.64K$ 83.64K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 994.04M
$ 994.04M$ 994.04M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 84.14K
$ 84.14K$ 84.14K
Historické maximum:
$ 0.00174306
$ 0.00174306$ 0.00174306
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika H4SHFund (H4SH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro H4SHFund (H4SH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů H4SH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu H4SH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro H4SH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuH4SH!

Předpověď ceny H4SH

Chcete vědět, kam může H4SH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen H4SH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.