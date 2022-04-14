Tokenomika pro Gyroscope GYD (GYD)
Informace o Gyroscope GYD (GYD)
GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy.
These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.
Gyroscope GYD (GYD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gyroscope GYD (GYD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Gyroscope GYD (GYD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Gyroscope GYD (GYD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GYD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GYD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GYD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGYD!
