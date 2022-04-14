Tokenomika pro GX3 A (GX3)
Informace o GX3 A (GX3)
GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently.
GX3 A (GX3): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GX3 A (GX3), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika GX3 A (GX3): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro GX3 A (GX3) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GX3, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GX3, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GX3 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGX3!
Předpověď ceny GX3
Chcete vědět, kam může GX3 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GX3 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.