Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena Gut Says je 0.00017985 USD. Sledujte aktualizace cen GUT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GUT.

Více informací o GUT

Informace o ceně GUT

Co je to GUT

Oficiální webové stránky GUT

Tokenomika pro GUT

Předpověď cen GUT

Logo Gut Says

Gut Says Cena (GUT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GUT na USD

$0.00017888
-1.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Gut Says (GUT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:40:25 (UTC+8)

Informace o ceně Gut Says (GUT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0001789
Nejnižší za 24 h
$ 0.00022351
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0001789
$ 0.00022351
$ 0.00106126
$ 0.00007755
-2.10%

-1.73%

-36.13%

-36.13%

Cena Gut Says (GUT) v reálném čase je $0.00017985. Za posledních 24 hodin se GUT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0001789 do maxima $ 0.00022351, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GUT v historii je $ 0.00106126, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007755.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GUT se za poslední hodinu změnila o -2.10%, za 24 hodin o -1.73% a za posledních 7 dní o -36.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gut Says (GUT)

$ 170.20K
--
$ 170.20K
946.33M
946,326,695.182748
Aktuální tržní kapitalizace Gut Says je $ 170.20K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GUT je 946.33M, přičemž celková zásoba je 946326695.182748. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 170.20K.

Historie cen v USD pro Gut Says (GUT)

Během dnešního dne byla změna ceny Gut Says na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gut Says na USD  $ -0.0000300210.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gut Says na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gut Says na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.73%
30 dní$ -0.0000300210-16.69%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Gut Says (GUT)

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Gut Says (GUT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Gut Says (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gut Says (GUT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gut Says (GUT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gut Says.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gut Says!

GUT na místní měny

Tokenomika pro Gut Says (GUT)

Pochopení tokenomiky Gut Says (GUT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GUT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gut Says (GUT)

Jakou hodnotu má dnes Gut Says (GUT)?
Aktuální cena GUT v USD je 0.00017985 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GUT v USD?
Aktuální cena GUT v USD je $ 0.00017985. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gut Says?
Tržní kapitalizace GUT je $ 170.20K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GUT v oběhu?
Objem GUT v oběhu je 946.33M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GUT?
GUT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00106126 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GUT?
GUT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007755 USD.
Jaký je objem obchodování GUT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GUT je -- USD.
Dosáhne GUT letos vyšší ceny?
GUT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGUT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:40:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Gut Says (GUT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,026.67

$3,876.43

$0.02407

$185.96

$1.0003

$3,876.43

$110,026.67

$185.96

$2.5103

$1,087.76

