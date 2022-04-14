Tokenomika pro gugu (GUGU)

Tokenomika pro gugu (GUGU)

Zjistěte klíčové informace o gugu (GUGU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o gugu (GUGU)

Stay gugu, stay based mfer. $gugu is a memecoin about a based puppet with an attitude and the based gugu mfers that fw with him. We vibe, we mog, we shitpost, and have more fun on the Solana blockchain than you can possibly imagine gugu. Every $gugu holder is on that gugu shit fr fr. Get excited because their is a new cult in town and we're here to stay. If you don't have gugu, what are you doing? All aboard the $gugu train mfers!

Oficiální webové stránky:
https://guguonsol.xyz/

gugu (GUGU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro gugu (GUGU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.99K
Celkový objem:
$ 999.34M
Objem v oběhu:
$ 999.34M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.99K
Historické maximum:
$ 0.00034482
Historické minimum:
$ 0.00000568
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika gugu (GUGU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro gugu (GUGU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GUGU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GUGU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GUGU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGUGU!

Předpověď ceny GUGU

Chcete vědět, kam může GUGU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GUGU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

