Dnešní aktuální cena Guardian Golden Ball je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GBT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GBT.

Více informací o GBT

Informace o ceně GBT

Co je to GBT

Oficiální webové stránky GBT

Tokenomika pro GBT

Předpověď cen GBT

Guardian Golden Ball Cena (GBT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GBT na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Guardian Golden Ball (GBT)
Informace o ceně Guardian Golden Ball (GBT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01423353
$ 0.01423353$ 0.01423353

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.05%

-13.42%

-13.42%

Cena Guardian Golden Ball (GBT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GBT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GBT v historii je $ 0.01423353, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GBT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.05% a za posledních 7 dní o -13.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Guardian Golden Ball (GBT)

$ 18.08K
$ 18.08K$ 18.08K

--
----

$ 90.40K
$ 90.40K$ 90.40K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Guardian Golden Ball je $ 18.08K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GBT je 200.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 90.40K.

Historie cen v USD pro Guardian Golden Ball (GBT)

Během dnešního dne byla změna ceny Guardian Golden Ball na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Guardian Golden Ball na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Guardian Golden Ball na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Guardian Golden Ball na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.05%
30 dní$ 0-64.62%
60 dní$ 0-98.30%
90 dní$ 0--

Co je Guardian Golden Ball (GBT)

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Guardian Golden Ball (GBT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Guardian Golden Ball (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Guardian Golden Ball (GBT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Guardian Golden Ball (GBT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Guardian Golden Ball.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Guardian Golden Ball!

GBT na místní měny

Tokenomika pro Guardian Golden Ball (GBT)

Pochopení tokenomiky Guardian Golden Ball (GBT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GBT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Guardian Golden Ball (GBT)

Jakou hodnotu má dnes Guardian Golden Ball (GBT)?
Aktuální cena GBT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GBT v USD?
Aktuální cena GBT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Guardian Golden Ball?
Tržní kapitalizace GBT je $ 18.08K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GBT v oběhu?
Objem GBT v oběhu je 200.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GBT?
GBT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01423353 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GBT?
GBT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GBT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GBT je -- USD.
Dosáhne GBT letos vyšší ceny?
GBT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGBT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Guardian Golden Ball (GBT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

