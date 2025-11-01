BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GT3 Finance je 0.00565664 USD. Sledujte aktualizace cen GT3 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GT3.

Více informací o GT3

Informace o ceně GT3

Co je to GT3

Bílá kniha pro GT3

Oficiální webové stránky GT3

Tokenomika pro GT3

Předpověď cen GT3

GT3 Finance Cena (GT3)

Aktuální cena 1 GT3 na USD

$0.00565673
$0.00565673$0.00565673
-0.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny GT3 Finance (GT3)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:01:01 (UTC+8)

Informace o ceně GT3 Finance (GT3) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00565661
$ 0.00565661$ 0.00565661
Nejnižší za 24 h
$ 0.00568132
$ 0.00568132$ 0.00568132
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00565661
$ 0.00565661$ 0.00565661

$ 0.00568132
$ 0.00568132$ 0.00568132

$ 0.00811755
$ 0.00811755$ 0.00811755

$ 0.00565661
$ 0.00565661$ 0.00565661

-0.00%

-0.43%

-0.02%

-0.02%

Cena GT3 Finance (GT3) v reálném čase je $0.00565664. Za posledních 24 hodin se GT3 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00565661 do maxima $ 0.00568132, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GT3 v historii je $ 0.00811755, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00565661.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GT3 se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -0.43% a za posledních 7 dní o -0.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GT3 Finance (GT3)

$ 892.92K
$ 892.92K$ 892.92K

--
----

$ 892.92K
$ 892.92K$ 892.92K

157.85M
157.85M 157.85M

157,852,627.7817858
157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

Aktuální tržní kapitalizace GT3 Finance je $ 892.92K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GT3 je 157.85M, přičemž celková zásoba je 157852627.7817858. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 892.92K.

Historie cen v USD pro GT3 Finance (GT3)

Během dnešního dne byla změna ceny GT3 Finance na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GT3 Finance na USD  $ -0.0009491428.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GT3 Finance na USD  $ -0.0007961992.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GT3 Finance na USD  $ -0.000617111938479192.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.43%
30 dní$ -0.0009491428-16.77%
60 dní$ -0.0007961992-14.07%
90 dní$ -0.000617111938479192-9.83%

Co je GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny GT3 Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GT3 Finance (GT3) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GT3 Finance (GT3) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GT3 Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GT3 Finance!

GT3 na místní měny

Tokenomika pro GT3 Finance (GT3)

Pochopení tokenomiky GT3 Finance (GT3) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GT3 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GT3 Finance (GT3)

Jakou hodnotu má dnes GT3 Finance (GT3)?
Aktuální cena GT3 v USD je 0.00565664 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GT3 v USD?
Aktuální cena GT3 v USD je $ 0.00565664. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GT3 Finance?
Tržní kapitalizace GT3 je $ 892.92K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GT3 v oběhu?
Objem GT3 v oběhu je 157.85M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GT3?
GT3 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00811755 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GT3?
GT3 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00565661 USD.
Jaký je objem obchodování GT3?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GT3 je -- USD.
Dosáhne GT3 letos vyšší ceny?
GT3 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGT3, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:01:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GT3 Finance (GT3)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

