Tokenomika pro Grok Inu (GROKINU)

Zjistěte klíčové informace o Grok Inu (GROKINU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Grok Inu (GROKINU)

Grok Inu is a Meme project that integrates DeFi such as NFT Product, Auction Dapp, Sharing Profit Dapp

Oficiální webové stránky:
https://grokinucoin.vip/
Bílá kniha:
https://grokinucoin.gitbook.io/whitepaper/

Grok Inu (GROKINU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Grok Inu (GROKINU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 134.17K
Celkový objem:
$ 416,682.20T
Objem v oběhu:
$ 416,682.20T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 134.17K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Grok Inu (GROKINU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Grok Inu (GROKINU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GROKINU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GROKINU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GROKINU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGROKINU!

Předpověď ceny GROKINU

Chcete vědět, kam může GROKINU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GROKINU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.