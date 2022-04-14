Tokenomika pro Groggo By Matt Furie (GROGGO)

Informace o Groggo By Matt Furie (GROGGO)

Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe.

Oficiální webové stránky:
https://groggocoin.vip/

Groggo By Matt Furie (GROGGO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Groggo By Matt Furie (GROGGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 244.64K
Celkový objem:
$ 371.85M
Objem v oběhu:
$ 371.85M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 244.64K
Historické maximum:
$ 0.04371634
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00065753
Tokenomika Groggo By Matt Furie (GROGGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Groggo By Matt Furie (GROGGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GROGGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GROGGO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GROGGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGROGGO!

Předpověď ceny GROGGO

Chcete vědět, kam může GROGGO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GROGGO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

