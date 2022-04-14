Tokenomika pro Green Life Energy (GLE)
Informace o Green Life Energy (GLE)
Green Life Energy Global (GLE) is a community token that allows users to make payments based on renewable energy and recycling products and services, share assets, and send money between friends and family.
A crypto-based token on renewable energy and recycling, GLE is about bringing the blockchain a bit further not just only creating the next big crypto asset, but also changing the whole financial sector on energy and recycling payments. Imagine a world where everything is powered by renewable energy? This is what we are building.
Use Cases: Crypto Miners and Household’s renewable energy power supply (Bill payments in GLE), GLE Wallet, Payments of Renewable Energy and Recycling Products and Services.
Green Life Energy (GLE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Green Life Energy (GLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Green Life Energy (GLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Green Life Energy (GLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GLE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGLE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.