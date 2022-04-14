Tokenomika pro Green Life Energy (GLE)

Tokenomika pro Green Life Energy (GLE)

Zjistěte klíčové informace o Green Life Energy (GLE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Green Life Energy (GLE)

Green Life Energy Global (GLE) is a community token that allows users to make payments based on renewable energy and recycling products and services, share assets, and send money between friends and family.

A crypto-based token on renewable energy and recycling, GLE is about bringing the blockchain a bit further not just only creating the next big crypto asset, but also changing the whole financial sector on energy and recycling payments. Imagine a world where everything is powered by renewable energy? This is what we are building.

Use Cases: Crypto Miners and Household’s renewable energy power supply (Bill payments in GLE), GLE Wallet, Payments of Renewable Energy and Recycling Products and Services.

Oficiální webové stránky:
https://www.gle.holdings/

Green Life Energy (GLE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Green Life Energy (GLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 139.55M
$ 139.55M$ 139.55M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 448.34K
$ 448.34K$ 448.34K
Historické maximum:
$ 0.068314
$ 0.068314$ 0.068314
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00321273
$ 0.00321273$ 0.00321273

Tokenomika Green Life Energy (GLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Green Life Energy (GLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GLE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGLE!

Předpověď ceny GLE

Chcete vědět, kam může GLE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GLE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.