Grand Gangsta City Cena ($GGC)
-0.15%
+0.78%
-4.08%
-4.08%
Cena Grand Gangsta City ($GGC) v reálném čase je $0.00210472. Za posledních 24 hodin se $GGC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0020609 do maxima $ 0.00216292, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $GGC v historii je $ 0.01587433, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00179572.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $GGC se za poslední hodinu změnila o -0.15%, za 24 hodin o +0.78% a za posledních 7 dní o -4.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Grand Gangsta City je $ 1.93M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $GGC je 918.25M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.10M.
Během dnešního dne byla změna ceny Grand Gangsta City na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Grand Gangsta City na USD $ -0.0007737055.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Grand Gangsta City na USD $ -0.0010041543.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Grand Gangsta City na USD $ -0.0050418511188346175.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+0.78%
|30 dní
|$ -0.0007737055
|-36.76%
|60 dní
|$ -0.0010041543
|-47.70%
|90 dní
|$ -0.0050418511188346175
|-70.54%
The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.
