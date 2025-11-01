BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Grand Gangsta City je 0.00210472 USD. Sledujte aktualizace cen $GGC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $GGC.Dnešní aktuální cena Grand Gangsta City je 0.00210472 USD. Sledujte aktualizace cen $GGC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $GGC.

Více informací o $GGC

Informace o ceně $GGC

Co je to $GGC

Oficiální webové stránky $GGC

Tokenomika pro $GGC

Předpověď cen $GGC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Grand Gangsta City

Grand Gangsta City Cena ($GGC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 $GGC na USD

$0.00210472
$0.00210472$0.00210472
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Grand Gangsta City ($GGC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:32 (UTC+8)

Informace o ceně Grand Gangsta City ($GGC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0020609
$ 0.0020609$ 0.0020609
Nejnižší za 24 h
$ 0.00216292
$ 0.00216292$ 0.00216292
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0020609
$ 0.0020609$ 0.0020609

$ 0.00216292
$ 0.00216292$ 0.00216292

$ 0.01587433
$ 0.01587433$ 0.01587433

$ 0.00179572
$ 0.00179572$ 0.00179572

-0.15%

+0.78%

-4.08%

-4.08%

Cena Grand Gangsta City ($GGC) v reálném čase je $0.00210472. Za posledních 24 hodin se $GGC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0020609 do maxima $ 0.00216292, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $GGC v historii je $ 0.01587433, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00179572.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $GGC se za poslední hodinu změnila o -0.15%, za 24 hodin o +0.78% a za posledních 7 dní o -4.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Grand Gangsta City ($GGC)

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

--
----

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

918.25M
918.25M 918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Grand Gangsta City je $ 1.93M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $GGC je 918.25M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.10M.

Historie cen v USD pro Grand Gangsta City ($GGC)

Během dnešního dne byla změna ceny Grand Gangsta City na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Grand Gangsta City na USD  $ -0.0007737055.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Grand Gangsta City na USD  $ -0.0010041543.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Grand Gangsta City na USD  $ -0.0050418511188346175.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.78%
30 dní$ -0.0007737055-36.76%
60 dní$ -0.0010041543-47.70%
90 dní$ -0.0050418511188346175-70.54%

Co je Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Grand Gangsta City ($GGC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Grand Gangsta City (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Grand Gangsta City ($GGC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Grand Gangsta City ($GGC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Grand Gangsta City.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Grand Gangsta City!

$GGC na místní měny

Tokenomika pro Grand Gangsta City ($GGC)

Pochopení tokenomiky Grand Gangsta City ($GGC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $GGC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Grand Gangsta City ($GGC)

Jakou hodnotu má dnes Grand Gangsta City ($GGC)?
Aktuální cena $GGC v USD je 0.00210472 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $GGC v USD?
Aktuální cena $GGC v USD je $ 0.00210472. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Grand Gangsta City?
Tržní kapitalizace $GGC je $ 1.93M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $GGC v oběhu?
Objem $GGC v oběhu je 918.25M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $GGC?
$GGC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01587433 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $GGC?
$GGC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00179572 USD.
Jaký je objem obchodování $GGC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $GGC je -- USD.
Dosáhne $GGC letos vyšší ceny?
$GGC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$GGC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Grand Gangsta City ($GGC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,234.52
$110,234.52$110,234.52

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,881.84
$3,881.84$3,881.84

+0.54%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02308
$0.02308$0.02308

-28.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.50
$186.50$186.50

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,881.84
$3,881.84$3,881.84

+0.54%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,234.52
$110,234.52$110,234.52

+0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.50
$186.50$186.50

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5111
$2.5111$2.5111

-0.51%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.37
$1,088.37$1,088.37

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.12399
$0.12399$0.12399

+147.98%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.08000
$1.08000$1.08000

+5,300.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.08000
$1.08000$1.08000

+5,300.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000352
$0.000352$0.000352

+76.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034999
$0.0034999$0.0034999

+78.38%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.654
$19.654$19.654

+52.78%