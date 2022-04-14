Tokenomika pro GRABWAY (GRAB)

Tokenomika pro GRABWAY (GRAB)

Zjistěte klíčové informace o GRABWAY (GRAB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o GRABWAY (GRAB)

GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.

Oficiální webové stránky:
https://grabway.site/

GRABWAY (GRAB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GRABWAY (GRAB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.39M
$ 3.39M
Celkový objem:
$ 60.00M
$ 60.00M
Objem v oběhu:
$ 33.28M
$ 33.28M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.12M
$ 6.12M
Historické maximum:
$ 0.18613
$ 0.18613
Historické minimum:
$ 0.03602286
$ 0.03602286
Aktuální cena:
$ 0.101928
$ 0.101928

Tokenomika GRABWAY (GRAB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GRABWAY (GRAB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GRAB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GRAB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GRAB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGRAB!

Předpověď ceny GRAB

Chcete vědět, kam může GRAB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GRAB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

