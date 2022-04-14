Tokenomika pro Gourmet Galaxy (GUM)

Zjistěte klíčové informace o Gourmet Galaxy (GUM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Gourmet Galaxy (GUM)

🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱

Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience.

Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens!

With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money.

❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.

Oficiální webové stránky:
https://gourmetgalaxy.io

Gourmet Galaxy (GUM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gourmet Galaxy (GUM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.10K
$ 19.10K
Celkový objem:
$ 20.00M
$ 20.00M
Objem v oběhu:
$ 3.32M
$ 3.32M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 114.96K
$ 114.96K
Historické maximum:
$ 3.82
$ 3.82
Historické minimum:
$ 0.00070161
$ 0.00070161
Aktuální cena:
$ 0.00574902
$ 0.00574902

Tokenomika Gourmet Galaxy (GUM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gourmet Galaxy (GUM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GUM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GUM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GUM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGUM!

Předpověď ceny GUM

Chcete vědět, kam může GUM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GUM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.