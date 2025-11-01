BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Gordon AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GGAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GGAI.

Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:50:34 (UTC+8)

Informace o ceně Gordon AI (GGAI) (USD)

Cena Gordon AI (GGAI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GGAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GGAI v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GGAI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -72.33% a za posledních 7 dní o -77.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gordon AI (GGAI)

Aktuální tržní kapitalizace Gordon AI je $ 4.79K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 4.73K. Objem v oběhu GGAI je 999.94M, přičemž celková zásoba je 999936759.057333. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.79K.

Historie cen v USD pro Gordon AI (GGAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Gordon AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gordon AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gordon AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gordon AI na USD  $ 0.

Co je Gordon AI (GGAI)

Gordon AI is an LLM-powered crypto intelligence platform that evaluates and rates token calls submitted by the community. Users receive $GGAI rewards for every call, along with a full analysis report. The best calls are tracked, traded by Gordon, and ranked on a leaderboard for additional rewards and reputation. With integration on X (formerly Twitter), users can tag Gordon for instant token insights. The project’s goal is to become the leading platform for alpha sharing and trusted on-chain discovery.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Gordon AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gordon AI (GGAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gordon AI (GGAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gordon AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gordon AI!

Tokenomika pro Gordon AI (GGAI)

Pochopení tokenomiky Gordon AI (GGAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GGAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gordon AI (GGAI)

Jakou hodnotu má dnes Gordon AI (GGAI)?
Aktuální cena GGAI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GGAI v USD?
Aktuální cena GGAI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gordon AI?
Tržní kapitalizace GGAI je $ 4.79K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GGAI v oběhu?
Objem GGAI v oběhu je 999.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GGAI?
GGAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GGAI?
GGAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GGAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GGAI je $ 4.73K USD.
Dosáhne GGAI letos vyšší ceny?
GGAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGGAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

