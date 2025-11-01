BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Gorbagana Acceleration je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GOR/ACC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOR/ACC.

Gorbagana Acceleration Cena (GOR/ACC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GOR/ACC na USD

--
----
+0.10%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:50:18 (UTC+8)

Informace o ceně Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.72%

+0.14%

-4.04%

-4.04%

Cena Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GOR/ACC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOR/ACC v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOR/ACC se za poslední hodinu změnila o +0.72%, za 24 hodin o +0.14% a za posledních 7 dní o -4.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

$ 5.00K
$ 5.00K$ 5.00K

--
----

$ 5.00K
$ 5.00K$ 5.00K

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,596.583026
999,851,596.583026 999,851,596.583026

Aktuální tržní kapitalizace Gorbagana Acceleration je $ 5.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOR/ACC je 999.85M, přičemž celková zásoba je 999851596.583026. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.00K.

Historie cen v USD pro Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Během dnešního dne byla změna ceny Gorbagana Acceleration na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gorbagana Acceleration na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gorbagana Acceleration na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gorbagana Acceleration na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.14%
30 dní$ 0-43.45%
60 dní$ 0-50.99%
90 dní$ 0--

Co je Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Gorbagana Acceleration (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gorbagana Acceleration.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gorbagana Acceleration!

GOR/ACC na místní měny

Tokenomika pro Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Pochopení tokenomiky Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOR/ACC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Jakou hodnotu má dnes Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)?
Aktuální cena GOR/ACC v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOR/ACC v USD?
Aktuální cena GOR/ACC v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gorbagana Acceleration?
Tržní kapitalizace GOR/ACC je $ 5.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOR/ACC v oběhu?
Objem GOR/ACC v oběhu je 999.85M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOR/ACC?
GOR/ACC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOR/ACC?
GOR/ACC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GOR/ACC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOR/ACC je -- USD.
Dosáhne GOR/ACC letos vyšší ceny?
GOR/ACC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOR/ACC, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

