Dnešní aktuální cena Gooey Guys je 0.00000544 USD. Sledujte aktualizace cen GOOEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOOEY.

Více informací o GOOEY

Informace o ceně GOOEY

Co je to GOOEY

Oficiální webové stránky GOOEY

Tokenomika pro GOOEY

Předpověď cen GOOEY

Logo Gooey Guys

Gooey Guys Cena (GOOEY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GOOEY na USD

--
----
+1.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Gooey Guys (GOOEY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:50:03 (UTC+8)

Informace o ceně Gooey Guys (GOOEY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000532
$ 0.00000532$ 0.00000532
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000546
$ 0.00000546$ 0.00000546
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000532
$ 0.00000532$ 0.00000532

$ 0.00000546
$ 0.00000546$ 0.00000546

$ 0.00037904
$ 0.00037904$ 0.00037904

$ 0.00000521
$ 0.00000521$ 0.00000521

-0.08%

+2.05%

+1.69%

+1.69%

Cena Gooey Guys (GOOEY) v reálném čase je $0.00000544. Za posledních 24 hodin se GOOEY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000532 do maxima $ 0.00000546, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOOEY v historii je $ 0.00037904, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000521.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOOEY se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o +2.05% a za posledních 7 dní o +1.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gooey Guys (GOOEY)

$ 5.44K
$ 5.44K$ 5.44K

--
----

$ 5.44K
$ 5.44K$ 5.44K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Gooey Guys je $ 5.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOOEY je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.44K.

Historie cen v USD pro Gooey Guys (GOOEY)

Během dnešního dne byla změna ceny Gooey Guys na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gooey Guys na USD  $ -0.0000006600.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gooey Guys na USD  $ -0.0000003351.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gooey Guys na USD  $ -0.000006892343340970367.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.05%
30 dní$ -0.0000006600-12.13%
60 dní$ -0.0000003351-6.16%
90 dní$ -0.000006892343340970367-55.88%

Co je Gooey Guys (GOOEY)

GOOEY is a social layer and community memecoin built on the Base ecosystem. It serves as a utility token with deep integrations across various applications and protocols within the Web3 ecosystem. The token's utility is rooted in its strong community and thriving ecosystem of integrations, making it a true community coin for Web3.

GOOEY design enables seamless interactions across a wide range of applications, fostering a sense of community and cooperation among its users. The token's integrations allow users to access various services and features, further enhancing its value and usability.

As a community-driven token, GOOEY success relies on the active participation and engagement of its users. The token's strong community and ecosystem of integrations create a robust foundation for its growth and adoption within the Web3 space.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Gooey Guys (GOOEY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Gooey Guys (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gooey Guys (GOOEY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gooey Guys (GOOEY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gooey Guys.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gooey Guys!

GOOEY na místní měny

Tokenomika pro Gooey Guys (GOOEY)

Pochopení tokenomiky Gooey Guys (GOOEY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOOEY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gooey Guys (GOOEY)

Jakou hodnotu má dnes Gooey Guys (GOOEY)?
Aktuální cena GOOEY v USD je 0.00000544 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOOEY v USD?
Aktuální cena GOOEY v USD je $ 0.00000544. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gooey Guys?
Tržní kapitalizace GOOEY je $ 5.44K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOOEY v oběhu?
Objem GOOEY v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOOEY?
GOOEY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00037904 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOOEY?
GOOEY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000521 USD.
Jaký je objem obchodování GOOEY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOOEY je -- USD.
Dosáhne GOOEY letos vyšší ceny?
GOOEY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOOEY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:50:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Gooey Guys (GOOEY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

