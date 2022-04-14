Tokenomika pro Goldilocks DAO (LOCKS)

Zjistěte klíčové informace o Goldilocks DAO (LOCKS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Goldilocks DAO (LOCKS)

Goldilocks DAO is a Berachain-native DeFi hub featuring a custom AMM (Goldiswap), NFT lending (Goldilend), and yield-tokenizing vaults (Goldivaults). Goldiswap introduces an “up-only” floor price and lets users unlock deep, interest-free liquidity without risk of liquidation. The Goldilocks DAO aims to offer unique and novel yield opportunities that drive value to Goldiswap, and grow a significant Treasury for LOCKS holders.

Oficiální webové stránky:
https://www.goldilocksdao.io/
Bílá kniha:
https://goldilocks.gitbook.io/docs

Goldilocks DAO (LOCKS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Goldilocks DAO (LOCKS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 226.51M
$ 226.51M$ 226.51M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M
Historické maximum:
$ 0.02144746
$ 0.02144746$ 0.02144746
Historické minimum:
$ 0.01289382
$ 0.01289382$ 0.01289382
Aktuální cena:
$ 0.01367783
$ 0.01367783$ 0.01367783

Tokenomika Goldilocks DAO (LOCKS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Goldilocks DAO (LOCKS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LOCKS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LOCKS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LOCKS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLOCKS!

Předpověď ceny LOCKS

Chcete vědět, kam může LOCKS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LOCKS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.