BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Gold xStock je 371.65 USD. Sledujte aktualizace cen GLDX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GLDX.Dnešní aktuální cena Gold xStock je 371.65 USD. Sledujte aktualizace cen GLDX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GLDX.

Více informací o GLDX

Informace o ceně GLDX

Co je to GLDX

Bílá kniha pro GLDX

Oficiální webové stránky GLDX

Tokenomika pro GLDX

Předpověď cen GLDX

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Gold xStock

Gold xStock Cena (GLDX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GLDX na USD

$371.65
$371.65$371.65
+1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Gold xStock (GLDX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:59:26 (UTC+8)

Informace o ceně Gold xStock (GLDX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 366.48
$ 366.48$ 366.48
Nejnižší za 24 h
$ 376.37
$ 376.37$ 376.37
Nejvyšší za 24 h

$ 366.48
$ 366.48$ 366.48

$ 376.37
$ 376.37$ 376.37

$ 4,340.05
$ 4,340.05$ 4,340.05

$ 300.95
$ 300.95$ 300.95

+0.23%

+1.26%

-2.32%

-2.32%

Cena Gold xStock (GLDX) v reálném čase je $371.65. Za posledních 24 hodin se GLDX obchodoval v rozmezí od minima $ 366.48 do maxima $ 376.37, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GLDX v historii je $ 4,340.05, zatímco nejnižší cena v historii je $ 300.95.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GLDX se za poslední hodinu změnila o +0.23%, za 24 hodin o +1.26% a za posledních 7 dní o -2.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gold xStock (GLDX)

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

--
----

$ 11.11M
$ 11.11M$ 11.11M

5.11K
5.11K 5.11K

29,899.96475353
29,899.96475353 29,899.96475353

Aktuální tržní kapitalizace Gold xStock je $ 1.90M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GLDX je 5.11K, přičemž celková zásoba je 29899.96475353. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.11M.

Historie cen v USD pro Gold xStock (GLDX)

Během dnešního dne byla změna ceny Gold xStock na USD  $ +4.61.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gold xStock na USD  $ +13.3686593150.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gold xStock na USD  $ +58.8227179250.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gold xStock na USD  $ +62.64680747441823.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +4.61+1.26%
30 dní$ +13.3686593150+3.60%
60 dní$ +58.8227179250+15.83%
90 dní$ +62.64680747441823+20.27%

Co je Gold xStock (GLDX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Gold xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gold xStock (GLDX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gold xStock (GLDX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gold xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gold xStock!

GLDX na místní měny

Tokenomika pro Gold xStock (GLDX)

Pochopení tokenomiky Gold xStock (GLDX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GLDX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gold xStock (GLDX)

Jakou hodnotu má dnes Gold xStock (GLDX)?
Aktuální cena GLDX v USD je 371.65 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GLDX v USD?
Aktuální cena GLDX v USD je $ 371.65. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gold xStock?
Tržní kapitalizace GLDX je $ 1.90M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GLDX v oběhu?
Objem GLDX v oběhu je 5.11K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GLDX?
GLDX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4,340.05 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GLDX?
GLDX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 300.95 USD.
Jaký je objem obchodování GLDX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GLDX je -- USD.
Dosáhne GLDX letos vyšší ceny?
GLDX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGLDX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:59:26 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Gold xStock (GLDX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,225.82
$110,225.82$110,225.82

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.54
$3,879.54$3,879.54

+0.48%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02309
$0.02309$0.02309

-28.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.45
$186.45$186.45

-0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.54
$3,879.54$3,879.54

+0.48%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,225.82
$110,225.82$110,225.82

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.45
$186.45$186.45

-0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5123
$2.5123$2.5123

-0.46%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.06
$1,088.06$1,088.06

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.07932
$1.07932$1.07932

+5,296.60%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.07932
$1.07932$1.07932

+5,296.60%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034672
$0.0034672$0.0034672

+76.71%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000359
$0.000359$0.000359

+79.50%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.735
$19.735$19.735

+53.41%