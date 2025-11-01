BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena God The Dog je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GOD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOD.

Logo God The Dog

God The Dog Cena (GOD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GOD na USD

$0.00070382
$0.00070382$0.00070382
+3.20%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny God The Dog (GOD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:59:19 (UTC+8)

Informace o ceně God The Dog (GOD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00932323
$ 0.00932323$ 0.00932323

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

+3.35%

-22.17%

-22.17%

Cena God The Dog (GOD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GOD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOD v historii je $ 0.00932323, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOD se za poslední hodinu změnila o -0.07%, za 24 hodin o +3.35% a za posledních 7 dní o -22.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu God The Dog (GOD)

$ 698.41K
$ 698.41K$ 698.41K

--
----

$ 698.41K
$ 698.41K$ 698.41K

991.33M
991.33M 991.33M

991,326,303.3210633
991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Aktuální tržní kapitalizace God The Dog je $ 698.41K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOD je 991.33M, přičemž celková zásoba je 991326303.3210633. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 698.41K.

Historie cen v USD pro God The Dog (GOD)

Během dnešního dne byla změna ceny God The Dog na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny God The Dog na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny God The Dog na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny God The Dog na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.35%
30 dní$ 0-81.51%
60 dní$ 0-86.07%
90 dní$ 0--

Co je God The Dog (GOD)

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

Zdroj God The Dog (GOD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny God The Dog (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít God The Dog (GOD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva God The Dog (GOD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro God The Dog.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny God The Dog!

GOD na místní měny

Tokenomika pro God The Dog (GOD)

Pochopení tokenomiky God The Dog (GOD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně God The Dog (GOD)

Jakou hodnotu má dnes God The Dog (GOD)?
Aktuální cena GOD v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOD v USD?
Aktuální cena GOD v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace God The Dog?
Tržní kapitalizace GOD je $ 698.41K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOD v oběhu?
Objem GOD v oběhu je 991.33M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOD?
GOD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00932323 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOD?
GOD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GOD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOD je -- USD.
Dosáhne GOD letos vyšší ceny?
GOD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:59:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se God The Dog (GOD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

