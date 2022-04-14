Tokenomika pro Goatse Forest Rave (GFR)

Zjistěte klíčové informace o Goatse Forest Rave (GFR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Goatse Forest Rave (GFR)

Tokenizing goats in a forest rave

No TG, no cabal, rave freely!

First GFR on Solana

5.8% of supply sent to Truth Terminal from community.

Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt

Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump

Oficiální webové stránky:
https://goatseforestrave.com/

Goatse Forest Rave (GFR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Goatse Forest Rave (GFR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 23.56K
$ 23.56K$ 23.56K
Celkový objem:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
Objem v oběhu:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.56K
$ 23.56K$ 23.56K
Historické maximum:
$ 0.00151578
$ 0.00151578$ 0.00151578
Historické minimum:
$ 0.0000103
$ 0.0000103$ 0.0000103
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Goatse Forest Rave (GFR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Goatse Forest Rave (GFR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GFR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GFR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GFR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGFR!

Předpověď ceny GFR

Chcete vědět, kam může GFR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GFR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.