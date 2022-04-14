Tokenomika pro Gloria AI (GLORIA)

Zjistěte klíčové informace o Gloria AI (GLORIA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Gloria AI (GLORIA)

Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.

Oficiální webové stránky:
https://itsgloria.ai/
Bílá kniha:
https://gloriaai.gitbook.io/gloria

Gloria AI (GLORIA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gloria AI (GLORIA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 746.28K
$ 746.28K$ 746.28K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M
Historické maximum:
$ 0.00790726
$ 0.00790726$ 0.00790726
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00148808
$ 0.00148808$ 0.00148808

Tokenomika Gloria AI (GLORIA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gloria AI (GLORIA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GLORIA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GLORIA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GLORIA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGLORIA!

Předpověď ceny GLORIA

Chcete vědět, kam může GLORIA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GLORIA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

